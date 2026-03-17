ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten heeft telefonisch kennisgemaakt met president van Suriname

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 17:29
DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten (D66) heeft telefonisch kennisgemaakt met president Jennifer Geerlings-Simons van Suriname. Op X schrijft de minister-president dat ze hebben gesproken over samenwerking en het bezoek van de koning in december.
Jetten wil de samenwerking in het onderwijs en tussen de twee rekenkamers voortzetten. "Het was een prettig eerste overleg en ik kijk uit naar onze toekomstige samenwerking."
"Ook spraken we over het belang van voedsel- en energiezekerheid en goede bereikbaarheid tussen de verschillende landen in het Caribisch gebied", aldus Jetten. Drie landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden liggen in het Caribisch gebied.
De relatie tussen de twee landen was een stuk minder goed in de periode dat Desi Bouterse president van Suriname was. Onder zijn opvolger Chan Santokhi en nu onder Geerlings-Simons zijn de banden van beide kanten weer aangehaald.
loading

POPULAIR NIEUWS

174771581_m

Wat te doen als je aldoor moet plassen?

schermafbeelding-2026-03-07-om-06-69abba076894f

Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

USS-Tripoli-2500-Marines-headed-to-Middle-East

Mariniers op weg naar Iran: VS bereiden mogelijk grondoffensief voor

did-obama-just-tease-a-2028-comeback-cryptic-post-fuels-buzz

Opwinding over aankondiging van Barack Obama

generated-image

24 simpele, wetenschappelijk onderbouwde manieren om je hoofd tot rust te brengen

gandr-collage

Dodelijke meningitis-uitbraak in op Engelse Universiteit: hoe kwetsbaar is Nederland?

Loading