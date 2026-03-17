Jetten heeft telefonisch kennisgemaakt met president van Suriname

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten (D66) heeft telefonisch kennisgemaakt met president Jennifer Geerlings-Simons van Suriname. Op X schrijft de minister-president dat ze hebben gesproken over samenwerking en het bezoek van de koning in december.

Jetten wil de samenwerking in het onderwijs en tussen de twee rekenkamers voortzetten. "Het was een prettig eerste overleg en ik kijk uit naar onze toekomstige samenwerking."

"Ook spraken we over het belang van voedsel- en energiezekerheid en goede bereikbaarheid tussen de verschillende landen in het Caribisch gebied", aldus Jetten. Drie landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden liggen in het Caribisch gebied.

De relatie tussen de twee landen was een stuk minder goed in de periode dat Desi Bouterse president van Suriname was. Onder zijn opvolger Chan Santokhi en nu onder Geerlings-Simons zijn de banden van beide kanten weer aangehaald.