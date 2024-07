Eerste renner op pad in tijdrit in Tour de France

NUITS-SAINT-GEORGES (ANP) - Kort na 13.00 uur is Mark Cavendish als eerste renner begonnen aan de eerste individuele tijdrit in deze Tour de France. De Britse renner, die al een etappezege op zak heeft, speelt geen rol in de strijd om de dagzege. Die gaat in de rit van Nuits-Saint-Georges naar Gevrey-Chambertin vooral tussen de klassementsmannen.

De Belg Remco Evenepoel, de regerend wereldkampioen tijdrijden, is de favoriet voor de rit over ruim 25 kilometer, die eerst licht omhoog loopt en daarna weer enigszins naar beneden.

In het algemeen klassement heeft Evenepoel na zes etappes 45 seconden achterstand op Tadej Pogacar, de Sloveen die om 17.00 uur als laatste vertrekt. Kort ervoor is het de beurt aan tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard, de Deen van Visma - Lease a Bike die een achterstand van 50 seconden heeft op Pogacar. Vorig jaar haalde Vingegaard vernietigend uit in de enige tijdrit van die Tour. Toen was er sprake van een klim aan het einde. Vingegaard is net hersteld van een zware val in april in de Ronde van Baskenland.