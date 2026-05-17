Schade spoorblokkades haven al vele miljoenen, zeggen bedrijven

ROTTERDAM (ANP) - De spoorblokkades door activisten in het Rotterdamse havengebied zorgen voor vele miljoenen euro's schade. Dat zeggen bedrijven uit de haven, die de al negen dagen aanhoudende acties "inmiddels spuugzat" zijn. Ze willen dat de landelijke politiek ingrijpt.

Activisten van Geef Tegengas gaan al meer dan een week dagelijks op goederenspoor zitten. Een andere groep, Kappen met Kolen, probeerde zondag het spoor bij het Ertsoverslagbedrijf Europoort in de Dintelhaven "onklaar" te maken door stenen onder de rails en dwarsliggers vandaan te halen.

Volgens de vereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven, Deltalinqs, kan het zo niet langer. "Wij weten dat de directe economische schade van blokkades van het spoor tussen de 100.000 en 250.000 euro per uur betreft", becijfert een woordvoerder. Daarmee loopt de schade volgens hem "al snel in de vele miljoenen". "En dit is nog exclusief alle indirecte schade die ook is opgetreden en waar we geen beeld van hebben bij terminals, fabrieken, vertragingen, etc."