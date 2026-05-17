Arrestaties bij actie bij spoor in Rotterdamse haven

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft twaalf demonstranten opgepakt die een kolenspoor in de Rotterdamse haven onklaar wilden maken. In totaal waren daar ongeveer dertig activisten van Kappen met Kolen. Ze wilden steentjes onder het spoor vandaan halen. Volgens de politie luisterden de twaalf niet naar de politie en wilden ze het spoor betreden.

Kappen met Kolen, gelieerd aan Extinction Rebellion, spreekt van een ecotage-ceremonie: het onklaar maken van een spoor en met de weggehaalde steentjes een monument bouwen. Dat hebben ze vorig jaar al eens gedaan. De actiegroep wil ook aansluiten bij de blokkade-acties van Geef Tegengas, eerder deze week in de haven.