Schappen bij diverse Albert Heijns steeds leger na cyberincident

DEN HAAG (ANP) - De schappen bij verschillende supermarkten van Albert Heijn raken steeds leger door het cyberincident bij de onderneming. Dat geldt vooral bij de afdeling groente en fruit, zien verslaggevers van het ANP.

"Om de schappen zo goed mogelijk gevuld te laten lijken, verdelen we de beschikbare groenten over meerdere schappen", zegt een medewerker van Albert Heijn in Bergen op Zoom. Zo zijn er opvallend veel paprika's die over meerdere schappen zijn verdeeld. Bij onder meer de vleesafdeling zijn eveneens veel lege schappen te zien.

Ook bij de Albert Heijn XL in Utrecht Overvecht en in Rotterdam gaat het niet goed met de bevoorrading. Producten als onder meer bosui en bleekselderij zijn niet verkrijgbaar. Ook sommige kruiden, zoals peterselie, en de sjalotten zijn uitverkocht. Zuivelproducten zoals kwark raken eveneens op.

Systemen uitgeschakeld

Op Utrecht Centraal zijn in de twee AH to go-winkels vooral lege schappen te zien bij de zuivel en de houdbare producten als snoep, chips en rode wijn. "We krijgen kleine beetjes binnen en weten vooraf ook niet wat", aldus een medewerker. Een ander vertelt dat er nu wordt gefocust op het schoonmaken van de schappen. "Het scheelt nogal wat werk nu die al leeg zijn." Ook in een AH-super in Tilburg zijn de schappen leger dan dinsdag.

Over de oorzaak van het cybersecurity-incident heeft moederbedrijf Ahold Delhaize nog niets bekendgemaakt. Albert Heijn heeft zondag preventief systemen uitgeschakeld, waardoor de app en klantenservice niet beschikbaar zijn en distributiecentra stil kwamen te liggen. Wanneer mensen weer online boodschappen kunnen bestellen en wanneer de leveringen aan de winkels weer op gang komen is onbekend. Albert Heijn heeft hierover woensdagochtend nog geen update gegeven.