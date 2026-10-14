Fysio, tandarts of bril nog niet gebruikt? Deze vergoeding vervalt vaak op 31 december

Je betaalt er elke maand premie voor, maar wie de vergoedingen uit zijn aanvullende verzekering niet gebruikt, ziet daar niets van terug. De meeste gaan niet mee naar volgend jaar.

Heb je dit jaar klachten laten liggen, of stel je de tandarts al maanden uit? Dan is het nu tijd om te kijken wat je nog vergoed kunt krijgen.

Per kalenderjaar, niet opsparen

De meeste vergoedingen uit de aanvullende verzekering gelden voor één kalenderjaar. Wat je niet gebruikt, vervalt op 31 december. Opsparen voor later kan niet.

Daarbij telt de datum van de behandeling, niet de datum op de rekening. Een behandeling op 30 december valt dus nog onder dit jaar, ook als de rekening pas in januari komt.

“De behandeldatum telt, niet de datum op de rekening.”

Een kanttekening: het is geen spaarpot die je vrij mag opmaken. Je krijgt alleen geld terug voor zorg die je echt nodig hebt.

Fysiotherapie

Aanvullende pakketten vergoeden meestal een maximum aantal behandelingen per jaar, bijvoorbeeld 6, 9, 12 of 20. Behandelingen die je niet gebruikt, gaan in principe verloren.

Sommige verzekeraars maken een uitzondering. CZ neemt automatisch tot 5 ongebruikte behandelingen mee naar het volgende jaar. Bij OHRA kan dat alleen als je er extra voor betaalt. Hoeveel behandelingen je nog over hebt, zie je in de app of op de website van je verzekeraar.

Tandarts

Voor volwassenen vergoedt de basisverzekering alleen chirurgische tandheelkunde, röntgenfoto's en een uitneembaar kunstgebit. Voor de rest heb je een aanvullende tandartsverzekering nodig.

Die heeft vaak een maximumbedrag per jaar, bijvoorbeeld €250. De controle wordt bij veel pakketten volledig vergoed. Heb je dit jaar nog geen controle gehad? Plan hem dan vóór 31 december.

Bril en lenzen: let op de termijn

Voor een bril of lenzen krijg je meestal één keer per twee of drie kalenderjaren een vergoeding. Die termijn loopt in hele jaren. Kreeg je bij CZ in 2025 een vergoeding, dan loopt je termijn tot en met 31 december 2026. Pas vanaf 2027 kun je weer een nieuwe vergoeding krijgen.

Stap je over naar een andere verzekeraar, dan begin je daar vaak opnieuw met de volledige vergoeding. Kies je een duurder pakket bij je eigen verzekeraar, dan loopt de termijn gewoon door.

“Wat je dit jaar niet gebruikt, betaal je straks gewoon zelf.”

Daarna: kijk naar je pakket

Gebruik je bepaalde vergoedingen nooit? Dan betaal je daar misschien voor niets premie voor. Een aanvullende verzekering opzeggen doe je uiterlijk 31 december. Een pakket wijzigen bij je huidige verzekeraar kan bij veel verzekeraars nog tot en met 31 januari.

Let op bij een nieuwe tandartsverzekering. Die kun je meestal alleen aan het eind van het jaar afsluiten, en soms geldt er een wachttijd, bijvoorbeeld zes maanden voor een kroon.

Vóór 31 december checken

Hoeveel fysiobehandelingen heb je nog over?

Heb je dit jaar al een tandartscontrole gehad?

Wanneer loopt de termijn van je brilvergoeding af?

De behandeldatum telt, niet de datum van de rekening

Aanvullende verzekering opzeggen: uiterlijk 31 december

Pakket wijzigen bij je huidige verzekeraar: vaak tot en met 31 januari

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