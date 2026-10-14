Je dochter van 20 werkt twee avonden per week achter de kassa en heeft nog nooit aangifte gedaan. Dan laat ze misschien geld liggen. Jongeren van 18 tot en met 23 met een bijbaan krijgen gemiddeld 800 euro per persoon terug als ze aangifte doen, meldt de Belastingdienst. Veel van hen doen dat niet.

Ook aan de andere kant van de familie blijft geld liggen. 70-plussers lieten in 2024 samen 29 miljoen euro aan belastinggeld bij de fiscus staan.

Waarom een bijbaan vaak geld oplevert

Je werkgever houdt loonheffing in op je loon. Bij een kleine bijbaan of een vakantiebaan is dat vaak meer dan je uiteindelijk aan belasting verschuldigd bent. Het verschil krijg je alleen terug als je aangifte doet, schrijft de Belastingdienst op de pagina voor jongeren.

Jongeren van 15 tot en met 17 jaar met een bijbaan krijgen gemiddeld 400 euro terug. De Belastingdienst noemt geen jaar bij die gemiddelden.

Het rekenvoorbeeld van de Belastingdienst

De Belastingdienst geeft zelf een voorbeeld: een scholier werkt twee maanden fulltime als afwasser. Hij verdient 1.938 euro bruto en zijn werkgever houdt 104 euro loonheffing in. Die 104 euro krijgt hij volledig terug via de aangifte.

Bij een bijbaan die het hele jaar doorloopt, gaat het om meer. Stel dat een student van 23 over elk jaar het gemiddelde van 800 euro terugkrijgt. Over de vijf jaren die nog openstaan, 2021 tot en met 2025, is dat samen 4.000 euro netto. Dit is een rekenvoorbeeld: wat iemand echt terugkrijgt, hangt af van het loon en de ingehouden loonheffing per jaar.

AOW en een of meer kleine pensioenen

Bij ouderen ontstaat het verschil vaak doordat ze naast hun AOW een of meer pensioenen krijgen. Bij al die uitkeringen samen benut je je heffingskortingen, kortingen op de belasting die je betaalt, soms niet helemaal. Dan heb je te veel betaald. Alleen met een aangifte krijg je dat terug.

Het kan ook andersom uitvallen. Komt uit de aangifte dat je 58 euro of meer moet bijbetalen, dan ben je verplicht aangifte te doen.

Een tweede reden is zorgkosten die de zorgverzekering niet vergoedt, zoals hulpmiddelen of vervoer naar een arts. Die zijn alleen aftrekbaar als ze aan de fiscale voorwaarden voldoen. Omdat het inkomen na je pensioen meestal daalt, kom je eerder boven de drempel waarboven aftrek mag.

De Belastingdienst stuurt dit najaar brieven

Vermoedt de Belastingdienst dat je geld laat liggen, dan krijg je dit najaar een brief. Je kunt ook zonder brief kijken of er iets te halen valt.

Een aangifte invullen is nog geen aangifte doen. Je ziet de uitkomst al voordat je verstuurt, dus je kunt vrijblijvend proberen. Het geld komt pas als je de aangifte echt indient.

Wat je nu kunt doen

Kijk eerst of het loont. Open de aangifte in Mijn Belastingdienst of in de app Aangifte Inkomstenbelasting. Veel gegevens staan er al in. Leg de jaaropgaaf ernaast. Die krijg je na afloop van het jaar van elke werkgever of pensioenuitvoerder. Controleer of loon en ingehouden loonheffing kloppen. Begin bij 2021. Je kunt vijf jaar terug aangifte doen, dus in 2026 nog over 2021 tot en met 2025. Volgend jaar valt 2021 af. Help een ouder familielid. Verzamel samen de jaaropgaven van de AOW en de pensioenen en de rekeningen van zorgkosten die niet zijn vergoed. Kom je er niet uit? De Belastingdienst helpt online, telefonisch en bij steunpunten en kantoren in de buurt. Zie belastingdienst.nl/contact.

Het gemiddelde van 800 euro gaat alleen naar jongeren die op verzenden drukken.

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