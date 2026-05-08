Nederlands vliegtuig naar Tenerife om passagiers op te halen

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 14:05
DEN HAAG (ANP) - Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip m/v Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) na afloop van de ministerraad gemeld. Het is nog niet bekend wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd.
De opvarenden komen dit weekend aan op Tenerife. Daar worden ze van het schip gehaald en naar het vliegtuig gebracht. "Afhankelijk van hoe snel dat gaat, zullen ze teruggevlogen worden naar Nederland."
De inzet is volgens Berendsen "gericht op Nederlanders. Tegelijkertijd, het is natuurlijk een Nederlands schip, daarom voelen wij ook de verantwoordelijkheid voor de bemanning en voor het feit dat al die mensen uiteindelijk thuis moeten komen."
Of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten, kan Berendsen niet zeggen. "Dat is niet aan mij. U kunt erop rekenen dat we nauwkeurig omgaan met de zorg voor de passagiers, maar natuurlijk ook de risico's voor de volksgezondheid."
