Scheepvaartorganisatie IMO werkt aan evacuatieplan Perzische Golf

Economie
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 10:23
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) werkt aan een evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de Perzische Golf sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat plan kan pas in werking worden gesteld als er duidelijke signalen zijn van de-escalatie, voegde secretaris-generaal Arsenio Dominguez eraan toe.
In het plan wil de IMO onder meer de volgorde vaststellen waarin schepen door de Straat van Hormuz mogen varen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met hoelang bemanningen al aan boord zijn.
Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is de Straat van Hormuz vrijwel geblokkeerd voor de scheepvaart door Iran. De zeestraat is voor de scheepvaart de enige manier om de Perzische Golf te verlaten. Ook Nederlandse schepen liggen daardoor opgesloten. De Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR) meldde eerder dat het om tientallen schepen van Nederlandse reders gaat met aan boord ruim vijfhonderd bemanningsleden, waaronder ruim honderd Nederlanders.
