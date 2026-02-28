ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schepen in zeeën rond Iran gewaarschuwd voor mogelijke storingen

Economie
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 12:48
anp280226114 1
LONDEN (ANP) - De United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) heeft een waarschuwing uitgestuurd voor schepen in de zeeën rond Iran. De organisatie, die advies en coördinatie biedt op het gebied van maritieme veiligheid, stelt dat zeevarenden op moeten letten door de militaire activiteit in de regio.
Ze moeten bijvoorbeeld rekening houden met de mogelijkheid van verhoogde elektronische verstoringen. Dat kan ook leiden tot storingen aan hun navigatie- of communicatiesystemen. Schepen wordt geadviseerd om voorzichtig te navigeren en eventuele verdachte activiteit of verstoringen direct te melden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-512968528

De grootste misverstanden over sterven: "De dood is vaak veel rustiger dan we denken"

167977607_m

7 kenmerken van mentaal sterke mensen

anp270226095 1

Hypotheekrente daalt zeven weken op rij

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

Most-Visited-Websites-of-2026_WEB

Ranglijst: De 20 meest bezochte websites ter wereld in 2026

Loading