Schepen in zeeën rond Iran gewaarschuwd voor mogelijke storingen

LONDEN (ANP) - De United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) heeft een waarschuwing uitgestuurd voor schepen in de zeeën rond Iran. De organisatie, die advies en coördinatie biedt op het gebied van maritieme veiligheid, stelt dat zeevarenden op moeten letten door de militaire activiteit in de regio.

Ze moeten bijvoorbeeld rekening houden met de mogelijkheid van verhoogde elektronische verstoringen. Dat kan ook leiden tot storingen aan hun navigatie- of communicatiesystemen. Schepen wordt geadviseerd om voorzichtig te navigeren en eventuele verdachte activiteit of verstoringen direct te melden.