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Schepen komen in beweging in de Straat van Hormuz, zegt Trump

Economie
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 16:00
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TEHERAN (ANP) - Schepen geladen met olie in de Straat van Hormuz komen in beweging, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. Eerder zei Trump dat de belangrijke zeestraat vrijdag weer open zou gaan, na het tekenen van een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
"Schepen beginnen te varen, velen volgeladen met olie, uit de Straat van Hormuz. Ze varen via de zuidelijke 'snelweg', die volledig veilig, beveiligd en ongerept is", schrijft Trump maandag.
Reders wachtten maandagochtend nog op details over een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz, die sinds het begin van de Iranoorlog grotendeels dicht is voor scheepvaart. Door de belangrijke zeestraat gaat normaal een vijfde van de wereldwijde olie.
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