Von der Leyen: pas bij echt ander Iran opheffen sancties denkbaar

ÉVIAN (ANP) - Iran moet echt veranderen om af te komen van Europese sancties, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "Als er geen gedragsverandering is, kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens niet opheffen."

De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. Europese zwaargewichten Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië lieten vervolgens weten dat ze daartoe bereid zijn "in reactie op duidelijke, controleerbare stappen van Iran" om zijn nucleaire programma aan banden te leggen.

"We hebben daadwerkelijke verandering ter plaatse nodig voor we kunnen denken over het opheffen van sancties", zei Von der Leyen voor aanvang van een G7-top in het Franse Évian. Over het atoomprogramma gaan de VS en Iran nog onderhandelen, over mensenrechten rept hun akkoord voor zover bekend niet.