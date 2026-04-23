Schiphol geeft luchtvaartmaatschappijen korting om Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP) - Schiphol geeft luchtvaartmaatschappijen een tijdelijke korting op zijn havengelden van ruim 10 procent, vanwege de situatie in het Midden-Oosten. De luchthaven doet dit omdat de kosten van de maatschappijen onverwacht en sterk zijn gestegen door de hoge kerosineprijs.

"Het is zeker in de huidige geopolitieke situatie belangrijk om Nederland verbonden te houden met de rest van de wereld en noodzakelijke vluchten te kunnen blijven maken. Een sterke luchtvaart draagt bij aan de weerbaarheid, onafhankelijkheid (bijvoorbeeld voor leveringszekerheid van producten en voedsel en voor repatriëring) en de economie van Nederland", aldus de luchthaven.