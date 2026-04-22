Trump ontslaat Amerikaanse minister van Marine

Samenleving
door Redactie
donderdag, 23 april 2026 om 1:09
bijgewerkt om donderdag, 23 april 2026 om 6:05
De Amerikaanse minister van Marine, John Phelan, vertrekt per direct. Dat meldt het Pentagon. Het geeft geen uitleg voor het plotselinge vertrek.
Phelan "verlaat de regering, met onmiddellijke ingang", schrijft Pentagon-woordvoerder Sean Parnell in een verklaring op X. Hij voegt eraan toe dat Phelan waarnemend wordt vervangen door onderminister Hung Cao.
Eerder deze maand trad ook de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George, per direct af. Ook twee andere hoge officieren vertrokken.
Sinds zijn terugkeer als president begin vorig jaar heeft Donald Trump veel hoge militaire functionarissen ontslagen. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth houdt vol dat de president de leiders kiest die hij wil, maar Democratische parlementariërs hebben zorgen geuit over de mogelijke politisering van het traditioneel neutrale Amerikaanse leger.
