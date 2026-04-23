Rode Kruis-vrijwilligers aangevallen in Zuid-Libanon

Samenleving
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 12:45
BEIROET (ANP/RTR) - Bij een reddingsactie van het Rode Kruis woensdag in het zuiden van Libanon zijn vrijwilligers aangevallen, meldt de hulporganisatie in een statement. Vier teams moesten na de reddingsactie gecheckt worden in het ziekenhuis. Het incident gebeurde in de zuidelijke plaats Tayri, dezelfde locatie waar woensdag een Libanese journalist om het leven kwam.
"Dit is onacceptabel, burgers en hulpverleners zijn beschermd onder het oorlogsrecht en mogen nooit worden aangevallen", aldus Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.
Twee journalisten van de krant Al Akhbar waren in Tayri om verslag te doen van Israëlische aanvallen, maar werden vervolgens zelf getroffen. Een van hen kwam daarbij om het leven.
Libanon en Israël onderhandelen donderdag weer over een verlenging van de wapenstilstand tussen de landen. Deze loopt zondag af. Ondanks het bestand gingen de aanvallen in Zuid-Libanon door, al is er wel een afname van het geweld te zien.
