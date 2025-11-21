ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schiphol investeert 10 miljard, onder andere in nieuwe terminal

Economie
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 8:12
anp211125085 1
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol wil een nieuwe terminal bouwen, omdat de grootste luchthaven van het land te krap dreigt te worden voor het grote aantal passagiers. Het maakt deel uit van plannen waarbij het vliegveld tot 2035 een bedrag van 10 miljard euro investeert.
De Nieuwe Terminal Zuid moet een ontwerp krijgen met "licht, ruimte en rust, zodat toekomstige reizigers een fijne reiservaring hebben", zegt Schiphol. Voor de uitbreidingsplannen kocht Schiphol vastgoed van luchtvaartmaatschappij KLM voor ongeveer 500 miljoen euro.
Schiphol wil de komende jaren ook werken aan een betere bereikbaarheid van de luchthaven en mikt daarbij op een nieuwe metrolijn tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp. Daarnaast moet er geld naar de vernieuwing en verduurzaming van pieren.
De plannen kunnen volgens een woordvoerder voor twee derde worden bekostigd met havengelden die luchtvaartmaatschappijen betalen voor gebruik van het vliegveld. Een derde haalt Schiphol op met commerciële activiteiten.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading