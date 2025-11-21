ECONOMIE
Bewogen missverkiezingsseizoen eindigt met winst voor Mexico

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 8:44
BANGKOK (ANP) - Miss Mexico Fatima Bosch is vrijdag in Thailand bekroond tot Miss Universe. Volgens de BBC was de Thaise Praveenar Singh op voorhand de favoriet, de deelnemer van het thuisland eindigde uiteindelijk op de tweede plek. De rest van de top 5 bestond uit Venezuela, de Filipijnen en Ivoorkust.
Verschillende media spreken van een bewogen missverkiezingsseizoen. De 25-jarige Mexicaanse verliet eerder in november een evenement van de verkiezing nadat iemand van de Thaise organisatie haar publiekelijk had uitgescholden in het bijzijn van andere deelneemsters, omdat ze onvoldoende promotie zou hebben gemaakt. Hij dreigde haar te diskwalificeren. Uit protest verlieten kandidaten massaal de ruimte.
De Nederlandse Nathalie Yasmin eindigde van de 120 deelnemende landen in de top 30. Volgens Miss Universe Nederland eindigde Nederland voor het eerst in elf jaar zo hoog. Ook de 28-jarige Amsterdamse schaarde zich achter Fatima Bosch toen zij werd aangevallen door de organisatie.
