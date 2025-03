Schiphol: Polderbaan vanaf maandag weer volledig open

SCHIPHOL (ANP) - De Polderbaan op Schiphol is vanaf maandag weer volledig beschikbaar voor al het vliegverkeer, een week eerder dan gepland. Dit maakte de luchthaven zondag bekend. Sinds begin maart werd de Polderbaan op zonnige dagen tussen 10.00 en 12.00 uur niet gebruikt omdat landende vliegtuigen last hadden van de schittering van zonnepanelen.

Volgens de luchthaven wordt het zicht van piloten niet meer belemmerd door de schitteringen, omdat de stand van de zon is veranderd. "Op dit moment is er geen veiligheidsrisico", aldus Schiphol. Een structurele oplossing voor het probleem is er nog niet.

De gemeente Haarlemmermeer wil 5000 zonnepanelen in de buurt van Schiphol voorlopig laten weghalen om het probleem met de weerkaatsing op te lossen. Dat is ongeveer de helft van het betreffende veld van het zonnepark bij Zwanenburg.