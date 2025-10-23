Schiphol stelt startdatum nieuwe beveiligingscontracten uit

DEN HAAG (ANP) - Schiphol heeft de startdatum uitgesteld waarop de nieuwe contracten met beveiligingsbedrijven ingaan. Dat heeft een woordvoerster van de luchthaven bevestigd na berichtgeving door de Telegraaf. Aanleiding is een kort geding van twee beveiligingsbedrijven tegen de gunning door Schiphol.

Schiphol maakte eerder dit jaar bekend dat de bedrijven I-Sec, Securitas en Trigion zijn gekozen om nieuwe beveiligingscontracten mee te sluiten. De niet-gekozen bedrijven G4S en CTSN dienden daarop bezwaar in, gevolgd door een kort geding. De uitspraak daarvan wordt op 4 november verwacht.

De gekozen beveiligingsbedrijven hadden op 2 maart volledig operationeel moeten zijn. Maar omdat er relatief weinig tijd zit tussen de uitspraak- en startdatum, heeft de luchthaven besloten de start van de nieuwe dienstverlening uit te stellen. Dat is ongeacht de uitkomst van het kort geding, zegt de woordvoerster van Schiphol daarbij. In de tussentijd blijven de huidige contracten met beveiligingsbedrijven van kracht.