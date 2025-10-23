ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schiphol stelt startdatum nieuwe beveiligingscontracten uit

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 17:58
anp231025198 1
DEN HAAG (ANP) - Schiphol heeft de startdatum uitgesteld waarop de nieuwe contracten met beveiligingsbedrijven ingaan. Dat heeft een woordvoerster van de luchthaven bevestigd na berichtgeving door de Telegraaf. Aanleiding is een kort geding van twee beveiligingsbedrijven tegen de gunning door Schiphol.
Schiphol maakte eerder dit jaar bekend dat de bedrijven I-Sec, Securitas en Trigion zijn gekozen om nieuwe beveiligingscontracten mee te sluiten. De niet-gekozen bedrijven G4S en CTSN dienden daarop bezwaar in, gevolgd door een kort geding. De uitspraak daarvan wordt op 4 november verwacht.
De gekozen beveiligingsbedrijven hadden op 2 maart volledig operationeel moeten zijn. Maar omdat er relatief weinig tijd zit tussen de uitspraak- en startdatum, heeft de luchthaven besloten de start van de nieuwe dienstverlening uit te stellen. Dat is ongeacht de uitkomst van het kort geding, zegt de woordvoerster van Schiphol daarbij. In de tussentijd blijven de huidige contracten met beveiligingsbedrijven van kracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

anp221025252 1

Bontenbal 'baalt' van eigen uitspraak over homoseksuele leerlingen

anp231025116 1

Ouwehand zegt interview met Tubantia op Universiteit Twente af

shutterstock_2214387893

Hoe je eczeem herkent en wat je eraan kunt doen

Loading