WHO ziet hongersnood in Gaza niet afnemen

GENÈVE (ANP/AFP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet de hongersnood in Gaza niet afnemen. Ook ziet zij weinig vooruitgang in de hoeveelheid noodhulp die het gebied bereikt. Dat zei WHO-baas Tedros Ghebreyesus donderdag tegen journalisten op het hoofdkantoor van de VN-organisatie in Genève.

"De situatie blijft catastrofaal, want wat Gaza binnenkomt, is niet genoeg", zei Tedros. Sinds het bestand tussen Israël en Hamas op 10 oktober van kracht werd, ziet zijn organisatie de honger in het gebied niet afnemen, "omdat er niet genoeg voedsel is". Hij voegde eraan toe dat "hoewel de hoeveelheid noodhulp is toegenomen, het nog altijd een fractie is van wat nodig is".

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag oordeelde woensdag in een niet-bindend advies dat Israël moet toestaan en faciliteren dat noodhulp van de Verenigde Naties de Palestijnse gebieden bereikt. Israël, dat niet aanwezig was in de zaal, zei die uitspraak af te wijzen.

Verhongering niet inzetten als oorlogsmiddel

Met de uitspraak werd onder meer gedoeld op het VN-hulpprogramma voor Palestijnen UNRWA, dat door Israël is verboden te werken in de Palestijnse gebieden. Volgens voorzittend ICJ-rechter Iwasawa is Israël verplicht te zorgen dat wordt voldaan aan de basisbehoeften van de Palestijnse bevolking. Het ICJ riep Israël daarnaast op verhongering niet in te zetten als oorlogsmiddel.

Noorwegen heeft gezegd in navolging van de ICJ-uitspraak bij de VN een resolutie in te dienen, om Israël te dwingen de niet-bindende uitspraak van het ICJ na te leven.