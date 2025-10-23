Provincie moet opnieuw kijken naar stikstofmaatregelen Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland moet opnieuw kijken naar stikstofmaatregelen die zijn voorgesteld door Mobilisation for the Environment (MOB) voor in en rondom Den Haag. Het College van Gedeputeerde Staten had dit verzoek afgewezen, maar de rechtbank in Den Haag oordeelde donderdag dat de afwijzing onvoldoende is gemotiveerd.

Het is een tussenuitspraak, de provincie krijgt twaalf weken de tijd om alles op orde te brengen. Het Zuid-Hollandse college zei geen bevoegdheid te hebben om actieve maatregelen te nemen tegen stikstofuitstoot in de stad. De rechtbank ging daar niet in mee: "Op grond van artikel 2.4 van de Wet natuurbescherming kunnen wel verplichtingen worden opgelegd die actief handelen vereisen."

MOB verwees naar dit artikel en vond dat het college maatregelen moest opleggen aan het gemeentebestuur in Den Haag om het gemotoriseerde verkeer aan banden te leggen. Dit is volgens de milieuorganisatie noodzakelijk om nabijgelegen beschermde natuurgebieden te sparen. MOB stelde onder meer voor om verkeersvrije zones in te stellen, parkeervoorzieningen op te heffen en eenrichtingsverkeer in te stellen.

Te weinig onderzoek gedaan

De rechtbank wijst erop dat de Europese Habitatrichtlijn moet worden meegenomen in het besluit. "Ook heeft het college te weinig onderzoek gedaan naar de door MOB gevraagde maatregelen", schrijft de rechtbank. Zo moet het college per voorgestelde maatregel kijken of de gemeente hier kan ingrijpen.

Het college moet binnen twee weken laten weten aan de rechtbank of het besluit wordt gecorrigeerd binnen de termijn van twaalf weken.