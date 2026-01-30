Schiphol tevreden dat regeerakkoord stuurt op doelen

SCHIPHOL (ANP) - Luchthaven Schiphol reageert positief op het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. Volgens topman Pieter van Oord is het goed dat de partijen in het akkoord sturen op doelen, zoals een halvering van de geluidshinder in de nacht.

"De formerende partijen houden rekening met de balans tussen bereikbaarheid, leefomgeving, klimaat en de economische waarde van luchtvaart. Daar dragen wij de komende jaren graag aan bij", stelt Van Oord. "Schiphol blijft zich inzetten voor verdere verstilling en wij zijn ervan overtuigd dat we er samen met de sector voor kunnen zorgen dat het rond Schiphol 50 procent stiller wordt in de nacht."

Om geluidsoverlast te verminderen willen de formerende partijen ook een nieuwe procedure in Brussel beginnen. Daarin neemt de coalitie ook een nachtsluiting mee voor Schiphol, iets waar luchtvaartmaatschappijen erg kritisch op zijn. Een woordvoerder van de luchthaven noemt zo'n nachtsluiting "een politiek besluit".