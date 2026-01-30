ECONOMIE
Akkoord: gaswinning blijft op de Noordzee, op land afbouwen

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 14:44
anp300126171 1
DEN HAAG (ANP) - De gaswinning op de Noordzee blijft, maar er komen geen nieuwe vergunningen om naar gas te boren onder de Waddenzee. Op land wordt de gaswinning "op een verantwoorde manier" afgebouwd. Dat schrijft de nieuwbakken coalitie in haar akkoord. Het Groningerveld blijft gesloten, zoals ook door voorgaande coalities is afgesproken.
De coalitie wil investeren in "betaalbare energie van eigen bodem", onder andere door meer stroom op te wekken met windmolens. En de coalitie zal blijven inzetten op de productie van groen gas en groene waterstof. Ook gaan de partijen door met de bouw van vier kerncentrales.
