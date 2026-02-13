ECONOMIE
Bergsma in aangepaste startlijst 10 kilometer tegen Ghiotto

Sport
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 14:13
anp130226149 1
MILAAN (ANP) - Jorrit Bergsma rijdt vrijdag op de 10 kilometer bij de Olympische Spelen in Milaan toch niet tegen de andere oud-olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen. Door de afmelding van de Amerikaan Casey Dawson start de olympisch kampioen van Sotsji 2014 in de vierde rit tegen Davide Ghiotto uit Italië. Stijn van de Bunt heeft nu in de derde rit Vladimir Semirunniy uit Polen als tegenstander.
De 40-jarige Bergsma had eerst met de 39-jarige Bloemen de schaatser geloot die hem opvolgde als olympisch kampioen op de 10 kilometer. Bloemen won het goud namens Canada op de Spelen van Pyeongchang in 2018. Met Ghiotto treft Bergsma nu de regerend wereldkampioen van de afgelopen drie seizoenen.
De 10 kilometer in het Milano Speed Skating Stadium begint om 16.00 uur.
