Rijkaart vindt salaris sommige politici te laag, is zelf tevreden

DEN HAAG (ANP) - De beloning van sommige politici mag best wat hoger, vindt demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB). Hij vindt bijvoorbeeld dat de beloning van bestuursleden van waterschappen "best wel wat omhoog" kan, maar vindt zijn eigen salaris "uitstekend". Daarmee reageert hij op een rapport waarin het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers ervoor pleit de salarissen van politici flink te verhogen.

De adviseurs stellen voor de salarissen van ministers en staatssecretarissen met 15 procent te verhogen, dat van Eerste en Tweede Kamerleden met 12 procent, dat van raadsleden en wethouders in grote gemeenten met 18 procent en dat van volksvertegenwoordigers in de provincies en waterschappen met 15 procent. Want, zo motiveren zij, het werk van politici is belastender geworden, terwijl de beloning de afgelopen jaren niet is meegestegen met die van ambtenaren.

Rijkaart laat het over aan het volgende kabinet om de aanbevelingen al dan niet op te volgen.