ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rijkaart vindt salaris sommige politici te laag, is zelf tevreden

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 11:09
anp130226105 1
DEN HAAG (ANP) - De beloning van sommige politici mag best wat hoger, vindt demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB). Hij vindt bijvoorbeeld dat de beloning van bestuursleden van waterschappen "best wel wat omhoog" kan, maar vindt zijn eigen salaris "uitstekend". Daarmee reageert hij op een rapport waarin het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers ervoor pleit de salarissen van politici flink te verhogen.
De adviseurs stellen voor de salarissen van ministers en staatssecretarissen met 15 procent te verhogen, dat van Eerste en Tweede Kamerleden met 12 procent, dat van raadsleden en wethouders in grote gemeenten met 18 procent en dat van volksvertegenwoordigers in de provincies en waterschappen met 15 procent. Want, zo motiveren zij, het werk van politici is belastender geworden, terwijl de beloning de afgelopen jaren niet is meegestegen met die van ambtenaren.
Rijkaart laat het over aan het volgende kabinet om de aanbevelingen al dan niet op te volgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

27442114_m

Wat is er aan de hand bij Heineken? En waarom ontslaan winstgevende bedrijven duizenden mensen?

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

ANP-550378631

Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

Loading