SCHIPHOL (ANP) - Schiphol verwacht dit jaar bijna 70 miljoen reizigers. Dat aantal ligt nog wel onder het recordjaar 2019, het jaar voor het uitbreken van de coronacrisis. Toen vlogen 71,7 miljoen reizigers via Schiphol.

Dat meldt Schiphol Group, waar naast de Amsterdamse luchthaven ook Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport onder vallen, bij de presentatie van de halfjaarcijfers. In de eerste zes maanden van dit jaar reisden bijna 33 miljoen mensen via Schiphol, een stijging van ongeveer 1 miljoen ten opzichte van een jaar eerder.