Schiphol verwacht drukkere zomervakantie dan vorig jaar

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol verwacht een drukkere zomervakantie. Tot eind augustus rekent de luchthaven op 13 miljoen reizigers, ruim 7 procent meer dan vorig jaar. Dagelijks gaat het om meer dan 200.000 passagiers, zowel vertrekkende, aankomende als overstappende reizigers.

Personeelstekorten op de luchthaven bij onder meer de beveiliging zorgden drie jaar geleden nog voor lange rijen tijdens vakantieperiodes. Schiphol nam daarna maatregelen om herhaling van die chaotische taferelen te voorkomen. Reizigers moeten er deze zomer wel rekening mee houden dat ze soms langer moeten wachten bij de check-in, de securitycontrole of paspoortcontrole.

De drukste vertrekdag is naar verwachting maandag 21 juli met 86.000 reizigers. Deze zomer vertrekken de meeste vakantiegangers naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland. Ook Italië, de Verenigde Staten en Turkije zijn gewilde bestemmingen. De regio Zuid begint vrijdag als eerste aan de zomervakantie.

5,8 miljoen reizigers

Schiphol raadt iedereen aan goed voorbereid op pad te gaan. Zo adviseert de luchthaven mensen gebruik te maken van de gratis tijdsloten voor de security. Reizigers kunnen nu ook via WhatsApp meldingen ontvangen over hun vlucht, zoals gatewijzigingen, vertragingen en boardinginformatie. Verder herinnert Schiphol reizigers eraan dat powerbanks niet zijn toegestaan in de ruimbagage. Die moeten dus mee in de handbagage.

De Koninklijke Marechaussee becijferde woensdag al dat er van 4 juli tot en met 31 augustus ruim 5,8 miljoen reizigers de paspoortcontrole passeren. Mensen kregen voor een soepele reis onder meer het advies om vooraf te bekijken of hun reisdocumenten nog geldig zijn en of er nog openstaande boetes zijn. "Hoe druk het ook wordt: wij doen geen enkele concessie aan de veiligheid op Schiphol", stelde majoor Michiel van Leeuwen, brigadecommandant Grensbewaking.