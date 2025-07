Van de Zandschulp in tweede partij op baan 6 op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Botic van de Zandschulp maakt zijn partij tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina af als tweede partij op baan 6 van Wimbledon. Het restant van de partij in de tweede ronde van Wimbledon volgt na een wedstrijd in het vrouwendubbel.

De dubbelpartij begint om 12.00 uur (Nederlandse tijd). Van de Zandschulp begint niet voor 13.30 uur (Nederlandse tijd), meldt Wimbledon.

De partij werd woensdag gestaakt op 5-5 in de vierde set wegens de invallende duisternis. Van de Zandschulp staat met 2-1 in sets achter: 1-6 6-4 3-6 5-5. Het is de tweede keer deze week dat een wedstrijd van Van de Zandschulp wordt gestaakt. Het overkwam hem eveneens maandag in de eerste ronde tegen de Italiaan Matteo Arnaldi.