Schiphol vindt nieuwe infradirecteur bij bouwer Heijmans

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft een nieuwe directeur benoemd voor de infrastructuuractiviteiten op de luchthaven, zoals bouw en onderhoud. Per 1 april zal Bart Smolders de functie van chief infrastructure officer van Schiphol vervullen. Smolders komt van bouwbedrijf Heijmans, waar hij verantwoordelijk is voor alle infraprojecten.

Smolders volgt Sybren Hahn op, die per 1 februari vertrekt. Zijn vertrek werd vorige maand gemeld door Schiphol. In november maakte Schiphol nog bekend tot 2035 een bedrag van 10 miljard euro te investeren, waaronder in een nieuwe terminal. Hahn zei dat het nieuwe masterplan met bouwprojecten om iemand met specifieke kennis en ervaring vraagt en dat hij daarom plaatsmaakt voor een vervanger.

Op die investeringsplannen van Schiphol kwam wel de nodige kritiek. Zo reageerde de gemeente Amsterdam kritisch, omdat de plannen vooral gericht lijken te zijn op groei van de luchthaven, terwijl het stadsbestuur het liefst ziet dat er minder wordt gevlogen.