ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schiphol vindt nieuwe infradirecteur bij bouwer Heijmans

Economie
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 12:42
anp120126123 1
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft een nieuwe directeur benoemd voor de infrastructuuractiviteiten op de luchthaven, zoals bouw en onderhoud. Per 1 april zal Bart Smolders de functie van chief infrastructure officer van Schiphol vervullen. Smolders komt van bouwbedrijf Heijmans, waar hij verantwoordelijk is voor alle infraprojecten.
Smolders volgt Sybren Hahn op, die per 1 februari vertrekt. Zijn vertrek werd vorige maand gemeld door Schiphol. In november maakte Schiphol nog bekend tot 2035 een bedrag van 10 miljard euro te investeren, waaronder in een nieuwe terminal. Hahn zei dat het nieuwe masterplan met bouwprojecten om iemand met specifieke kennis en ervaring vraagt en dat hij daarom plaatsmaakt voor een vervanger.
Op die investeringsplannen van Schiphol kwam wel de nodige kritiek. Zo reageerde de gemeente Amsterdam kritisch, omdat de plannen vooral gericht lijken te zijn op groei van de luchthaven, terwijl het stadsbestuur het liefst ziet dat er minder wordt gevlogen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546534451

Worden mensen echt steeds asocialer? Onderzoek komt met verrassende conclusie

scheiden-of-blijven

"Liefde: toestand of dagelijkse keuze? Therapeuten verklappen het geheim"

110891514_m

Is suiker echt verslavend?

anp110126095 1

Ga niet rijden als het niet nodig is, waarschuwt Rijkswaterstaat

anp120126059 1

Trump niet blij met opmerking topman ExxonMobil over Venezuela

175819624_m

De simpele manier om een vriend met depressie te helpen

Loading