Paus Leo ontmoet Nobelprijswinnares Machado

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Leo XIV heeft maandag de Venezolaanse oppositieleider en Nobelprijswinnares María Corina Machado ontmoet, meldt het Vaticaan. Het was tot nu toe niet duidelijk waar Machado zich bevond nadat ze in december in het geheim van Venezuela naar Noorwegen was gereisd om de vredesprijs in ontvangst te nemen. Het is niet bekend waarover ze met de paus heeft gesproken.

Machado reist deze week naar verwachting af naar Washington, waar ze een ontmoeting heeft met de Amerikaanse president Donald Trump. Die kijkt ernaar uit haar te ontmoeten, zei hij afgelopen week tegen tv-zender Fox News.

In het weekend dat de Venezolaanse president Nicolás Maduro werd gevangengenomen door de VS, reageerde de paus al op dat voorval in het zondagsgebed. Hij wilde dat het welzijn van de Venezolanen als belangrijkste prioriteit werd gezien en riep op tot het behoud van de onafhankelijkheid van Venezuela.