Veehouders bij kwetsbare natuur krijgen eerder geld om te stoppen

DEN HAAG (ANP) - Veehouders binnen een kilometer van overbelaste natuurgebieden krijgen met voorrang subsidie als ze willen stoppen. Voor hen geldt 'first come, first serve', staat in de uitkoopregeling die demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) maandag heeft gepubliceerd voor reacties. Andere veehouders komen later in aanmerking als er nog geld is.

De nieuwe regeling lijkt op een uitkoopregeling die onder het vierde kabinet-Rutte is opgetuigd. Daarbij waren de regels gunstiger voor veehouderijen die veel stikstof op kwetsbare natuur laten neerslaan. De piekbelasters kregen onder die regeling 120 procent van hun bedrijfswaarde vergoed. Bij Wiersma's nieuwe regeling wordt dat 110 procent.

Voor de uitkoopregeling is in eerste instantie 750 miljoen euro klaargezet. Later komt daar mogelijk nog eens 375 miljoen euro bij. In de Tweede Kamer klonken vorig jaar veel twijfels of de maatregelen genoeg zijn om Nederland 'van het slot' te krijgen. Wiersma leek dat in een debat te erkennen: "Ik had het ook graag anders gezien."