Schiphol winstgevend in 2024, verbetering resultaat noodzakelijk

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol Group, waar naast de Amsterdamse luchthaven ook Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport onder vallen, heeft over 2024 een positief resultaat geboekt. Dat komt naar voren uit de jaarresultaten van het luchthavenbedrijf. Het bedrijf investeert fors in de verbetering van de luchthavens. Volgens financieel topman Robert Carsouw is een verdere verbetering van het resultaat "noodzakelijk om onze ambitieuze investeringen, zowel op korte als lange termijn, mogelijk te maken".

De Schiphol Group realiseerde vorig jaar een omzet van ruim 2,2 miljard euro, tegen meer dan 1,8 miljard euro een jaar eerder. Gecorrigeerd voor eenmalige baten en lasten bleef daar 280 miljoen euro van over, tegen 101 miljoen euro een jaar eerder. De vrije kasstroom, dus hoeveel geld er concreet binnenkomt of wegvloeit, was vorig jaar 405 miljoen euro negatief. Dat is het gevolg van de investeringen.