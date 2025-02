De Volksbank gaat niet in beroep tegen boetes DNB

UTRECHT (ANP) - De Volksbank gaat niet in beroep tegen de boetes die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft opgelegd. Dat zegt topman Roland Boekhout tegen het ANP. DNB legde de twee boetes van in totaal 20 miljoen euro op omdat de staatsbank de controles op witwassen en bedrijfsprocessen niet goed genoeg op orde had.

"We hebben daar gewoon dingen niet goed gedaan en daar worden we dan voor terechtgewezen", zegt Boekhout. Het is nu volgens hem een kwestie van "lik je wonden, zit op de blaren en recht zo die gaat oplossen".

Boekhout zegt dat er wel twee of drie jaar nodig is voordat alles opgelost is bij de bank. De Volksbank maakte eerder al bekend dat er maatregelen in gang waren gezet om de problemen met witwasbestrijding en risicomanagement te verhelpen, zoals het aanstellen van speciale bestuurders die zich hiermee bezighouden.