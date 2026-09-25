Schiphol zoekt bouwpartners voor miljardenvernieuwing luchthaven

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en de renovatie van de luchthaven. De komende tien jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing.

Grote delen van de infrastructuur worden de komende jaren vernieuwd, vervangen of gerenoveerd. "Op Schiphol werken we aan de grootste vernieuwings- en onderhoudsopgave in onze geschiedenis. We brengen Schiphol kwalitatief terug naar de beste luchthavens van Europa", zegt directeur infrastructuur Bart Smolders. "Tussen 2025 en 2035 investeert Schiphol 10 miljard euro in vernieuwing en kwaliteit."

Via vijf aanbestedingen gaat de luchthaven op zoek naar bouwpartners voor onderhouds-, vervangings- en projectwerkzaamheden voor onder meer de terminals en platformen. Een groot deel van de huidige contracten loopt in 2028 af.

Schiphol kiest voor langdurige contracten zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en de werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd.