Zijn Lynn en Kees Jan uit B&B Vol liefde nu een koppel? Dit zeggen ze er zelf over

Het is een mooie love story: twee mensen die in B&B Vol liefde voor een ander kwamen, vinden elkaar. Dat geldt voor de 25-jarige Lynn en Kees Jan (43). Helemaal officieel is hun romance nog niet, al zijn de twee inmiddels wel exclusief.

Lynn streek voor het programma neer in het Spaanse Dénia, waar B&B-eigenaar Thomas haar mogelijke droomman moest worden. Die vonk sloeg niet over. Toch leverde het liefdesavontuur haar achteraf wel iets moois op.

Bij de opnames van de reünie kwam ze namelijk Kees Jan tegen. Ook hij had zijn pijlen tijdens B&B Vol Liefde aanvankelijk op iemand anders gericht. Kees Jan reisde naar Aruba voor Eline, maar dat liep op niets uit.

Eerst maar eens een ‘prela’

Dat Lynn en Kees Jan elkaar leuk vinden, steken ze niet onder stoelen of banken. Eerder vertelde Lynn aan Veronica Superguide waarom het zo goed klikt. "We hebben het wel gezellig samen. We hebben veel gemeen en we zijn allebei chronisch ziek, dus daar kunnen we goed over praten samen. Ik voel vooral veel begrip bij hem."

Toch zijn ze nog niet helemaal een stel. Tegen RTL Boulevard omschrijft Lynn hun huidige status als ‘een prela.’ Kees Jan blijkt niet helemaal thuis in het moderne datingwoordenboek. "Het is een andere generatie hoor", lacht hij. "Ja, een prela, prima."

Toch klinkt hun vrijblijvende voorfase al behoorlijk serieus. Andere potentiële geliefden lijken voorlopig niet meer aan de orde. "Het is heel gezellig en ik denk dat het wel exclusief is", aldus Kees Jan.

Zeventien jaar verschil

Het leeftijdsverschil tussen de twee baart wel opzien. "Sommigen zijn verbaasd. Het leeftijdsverschil tussen ons is wel een dingetje", zegt Kees Jan.

Lynn lijkt daar aanzienlijk minder zwaar aan te tillen en heeft meteen een verklaring waarom de twee qua leeftijd kennelijk toch aardig bij elkaar uitkomen. "Het is net een kleuter, dus dat leeftijdsverschil maakt niet uit", grapt ze.

Kees Jan kan die plaagstoot wel hebben en kaatst hem direct terug. "Als zij zich nou iets volwassener gedraagt dan haar leeftijd - dat lukt soms - en ik iets jonger dan mijn leeftijd, dan gaat het wel goed komen, denk ik."