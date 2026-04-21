Apple werkt aan iPhone 18: dit zijn de eerste geruchten

Er is nog niet zo veel bekend over de nieuwste iPhone die Apple dit jaar nog (waarschijnlijk) uit gaat brengen. Desalniettemin zijn de eerste geruchten al volop in beweging. Wat nu opvalt, is dat de eerste ‘lekken’ niet alleen over techniek gaat, maar vooral over kleur, uiterlijk en positionering van de Pro-modellen. Apple gaat namelijk waarschijnlijk de iPhone 18 Pro een opvallende donkerrode tint geven, naast de kleuren lichtblauw, donkergrijs en zilver. Ook duikt opnieuw het gerucht op dat zwart ontbreekt bij de Pro-varianten. Apple-gebruikers hebben wisselende meningen over de iPhone 18.

Dit zijn de opvallendste vernieuwingen van de iPhone 18

De opvallendste vernieuwing van de iPhone 18 lijkt op dit moment niet een compleet nieuw onderdeel, maar een andere uitstraling van de Pro-lijn. Apple test met vier kleuren voor de iPhone 18 Pro: lichtblauw, donkerrood, donkergrijs en zilver. Vooral Dark Cherry springt eruit. Die kleur wordt door meerdere sites omschreven als ‘Dark Cherry’ of wijnrood, waaraan deze nieuwe iPhone-generatie direct te herkennen is. Voor het standaardmodel van de iPhone 18 zijn nog veel minder details bekend. Hier zijn nog geen concrete kleurgeruchten over bekend, behalve dat nieuwe kleuren mogelijk de belangrijkste zichtbare verandering worden.

Krijgt de iPhone 18 een compleet nieuw design?

Een compleet nieuw design lijkt er voor de iPhone 18 voorlopig niet in te zitten. De iPhone 18 Pro en Pro Max blijven qua ontwerp grotendeels hetzelfde, al zou het Dynamic Island wel ongeveer 35 procent kleiner worden. Apple blijft dus vooral inzetten op nieuwe kleuren en niet op een radicale verandering van het uiterlijk. De iPhone 18 lijkt daarmee vooral een doorontwikkeling van het huidige model.

Tegelijk gaan er ook geruchten over een opvouwbare iPhone naast de iPhone 18-serie. Deze foldable versie zou volgens verschillende bronnen een grote batterij, een A20 Pro-chip en een schermformaat krijgen dat opengevouwen meer op een kleine tablet lijkt.

Apple zet mogelijk in op baanbrekende AI-functies

Ook kunstmatige intelligentie speelt waarschijnlijk een grote rol in de toekomst van de iPhone 18. Apple heeft eerder bevestigd dat een aantal Siri-vernieuwingen vertraging heeft opgelopen, maar die verbeteringen worden nog steeds voor 2026 verwacht. Reuters meldde dat Siri beter persoonlijke context moet begrijpen en acties moet kunnen uitvoeren in en tussen apps.

In een verklaring liet Apple weten dat het “heeft gewerkt aan een meer gepersonaliseerde Siri, die beter rekening houdt met je persoonlijke context en die namens jou acties kan uitvoeren binnen en tussen je apps. Het zal langer duren dan we dachten om deze functies te realiseren en we verwachten ze in het komende jaar uit te rollen.” Hierbij gaat het om dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen

Wanneer wordt de iPhone 18 verwacht en wat gaat hij kosten?

De verwachting in de huidige berichtgeving is dat Apple de iPhone 18 Pro-modellen in september 2026 presenteert. Een exacte datum is er nog niet maar de verwachting is dat het in september officieel wordt onthuld. Over de prijs is eveneens weinig bekend. Over de prijs is nog geen officiële informatie, maar er zijn wel signalen dat de nieuwe chiptechniek duurder is om te produceren. Dat kan vooral de duurdere modellen raken. De prijs is een belangrijke factor bij de afweging tussen iPhone of Samsung . Tegelijk is nog onduidelijk of Apple die hogere kosten volledig doorberekent.

Voorlopig gaan de geruchten rond de iPhone 18 nog vooral om uiterlijk, kleurkeuzes en de plaats van het model binnen de nieuwe Apple-line-up.