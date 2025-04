Seats and Sofas belazert je als je niet oppast

De Consumentenbon d waarschuwt opnieuw voor misleidende verkooppraktijken bij meubelwinkel Seats and Sofas. Het bedrijf gebruikt nog steeds oneerlijke verkooptrucs, meldt de bond op basis van een steekproef.

"De Consumentenbond wil voorkomen dat consumenten die tijdens het paasweekend meubelboulevards bezoeken, in deze trucs trappen", aldus de organisatie.

In oktober vorig jaar toonde de Consumentenbond al aan dat de winkelketen verkooptrucs gebruikte die niet zijn toegestaan. Zo prees Seats and Sofas bankstellen aan voor prijzen die niet klopten en zetten verkopers consumenten onder druk om direct te beslissen, omdat aanbiedingen 'alleen deze week' geldig zouden zijn. Dat klopte niet. Afgelopen december bevestigde de Reclame Code Commissie de klachten.

Opschieten

"In de winkels zien we vaak een hele rij banken staan met het label 'verkocht'. Maar soms zijn de banken helemaal niet verkocht. Deze meldingen zijn alleen bedoeld om je het gevoel te geven dat je moet opschieten, 'want de banken gaan wel erg hard hier'.

Goedkope stof

Wat we bij Seats and Sofas zien, is dat ze heel vaak adverteren met een prijs die geldt voor de allergoedkoopste stof. Maar op de afbeelding staat een bank met mooie leren bekleding. Dus de prijs die je ziet is helemaal niet de prijs van de bank.

Nepaanbiedingen

Laat je ook niet gek maken door tijdelijke kortingen. Want sommige meubelverkopers adverteren altijd met 50% korting of 60% korting. Maar als een bank altijd in de aanbieding is, dan is het dus gewoon een nepkorting."