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Seksuele intimidatie met slimme bril in Franky

Economie
door Redactie
vrijdag, 18 september 2026 om 9:00
bijgewerkt om vrijdag, 18 september 2026 om 9:58
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 Openbaar aanklagers in Parijs hebben een onderzoek geopend naar mogelijke seksuele intimidatie waarbij slimme brillen een rol speelden. Het gaat om klachten rondom een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder hun toestemming worden gefilmd met camerabrillen, meldt het Franse OM aan persbureau Reuters.
Details over het merk brillen geeft justitie in Frankrijk niet. Er zijn meerdere zogeheten smartglasses op de markt, maar sinds de opkomst van de brillen van socialemediaconcern Meta nemen ook zorgen over de privacy toe. De brillen die het Amerikaanse techbedrijf met EssilorLuxottica maakt, zijn goed voor ongeveer driekwart van alle verkochte slimme brillen.
De Franse privacywaakhond CNIL heeft klachten ontvangen over slimme brillen op de werkvloer, maar dat waren er tot dusver minder dan tien. De toezichthouder krijgt daarnaast steeds meer vragen van bedrijven die willen weten of ze de brillen kunnen verbieden op het werk.
Meta zegt privacymaatregelen te hebben genomen voor de brillen en stelt die verder te ontwikkelen.
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