Senaat stemt in met Warsh als voorzitter Federal Reserve

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als voorzitter van de Federal Reserve. Hij is daarmee de opvolger van Jerome Powell bij de Amerikaanse centrale bank. Zijn termijn als voorzitter loopt vrijdag af.

De Senaat hield woensdag een definitieve stemming om de door president Trump voorgestelde kandidaat te benoemen tot voorzitter van de Federal Reserve, nadat de wetgevers een dag eerder met een nipte meerderheid van 51 tegen 45 stemmen Warsh hadden goedgekeurd voor een termijn van veertien jaar in de Raad van Bestuur van de Fed.

Zijn voorganger, Powell, zit nog altijd in het bestuur van de bank. "Na afloop van mijn termijn als voorzitter op 15 mei zal ik nog enige tijd aanblijven als gouverneur, voor een periode die nog moet worden bepaald", zei Powell eerder. Hoewel aanblijven een ongebruikelijke beslissing is, heeft Powell een duidelijke reden. Doordat Powell in het bestuur blijft, komt er geen extra zetel vrij voor iemand die door Trump kan worden voorgedragen.