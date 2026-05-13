Netflix biedt vanaf 2027 abonnement met reclame aan in Nederland

Economie
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 21:00
NEW YORK (ANP) - Netflix is van plan om vanaf 2027 een abonnement met reclame aan te bieden in Nederland. De streamingdienst biedt deze goedkopere abonnementen al sinds 2022 in verschillende grote landen aan, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.
Netflix kan nog niet zeggen wat de precieze startdatum is van het advertentieabonnement en geen duidelijkheid geven over de prijs. Het grote verschil met de huidige vorm is dat bij het abonnement met reclame korte reclameblokken voor en tijdens films en series te zien zijn. Advertentie-inkomsten zijn steeds belangrijker voor Netflix. Bij de laatste kwartaalupdate sprak de streamingsdienst uit dat de inkomsten in die categorie dit jaar zullen verdubbelen.
Met het nieuwe pakket volgt Netflix in Nederland het voorbeeld van een aantal andere streamingsdiensten. HBO Max, Disney+ en Videoland hebben allemaal al een abonnementsvorm waar de gebruiker voor iets meer dan de helft van een regulier abonnement series en films met reclame kan kijken.
Naast Nederland wordt het nieuwe abonnement ook uitgerold in veertien andere landen, waaronder België, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Netflix is sinds 2013 beschikbaar in Nederland. Een standaardabonnement kost in ons land op dit moment rond de 16 euro.
