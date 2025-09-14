Seoul: onderminister VS betuigt spijt om arrestatie Zuid-Koreanen

SEOUL (ANP/RTR) - De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Christopher Landau heeft bij een bezoek aan Zuid-Korea spijt betuigd over de recente arrestatie van honderden Zuid-Koreaanse werknemers door immigratiedienst ICE bij een inval in een batterijfabriek in de staat Georgia. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Landau had in Seoul een gesprek met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Park Yoon-joo. Volgens een verklaring van het ministerie betuigde Landau diepe spijt over het incident en zei hij dat de relatie tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten versterkt moet worden. Seoul en Washington willen nu een nieuwe visumcategorie voor Zuid-Koreanen instellen.

Vrijdag kwamen de ongeveer driehonderd opgepakte Zuid-Koreanen terug in eigen land. Ze werden ervan verdacht illegaal in de VS te zijn of zonder de juiste papieren te werken bij de bouw van de fabriek van Hyundai en LG Energy Solution voor de productie van batterijen voor elektrische auto's.