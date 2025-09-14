Halsema wijst op grenzen artistieke vrijheid na optreden Vylan

"Artistieke vrijheid kan nooit betekenen dat concertbezoekers of Amsterdammers zich bedreigd voelen of er wordt opgeroepen tot haat of geweld." Dat stelt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema na het optreden van de band Bob Vylan, zaterdagavond in Paradiso.

Volgens De Telegraaf heeft de zanger van het rapduo, Bobby Vylan, tijdens het optreden onder meer gezegd: "Fuck de fascisten, fuck de zionisten. Ga ze vinden op straat." Een verslaggever van de krant schrijft dat Vylan daarbij zei: "We zijn geen antisemieten, we zijn antizionistisch."

Halsema zegt het onderzoek van het Openbaar Ministerie "naar de strafbaarheid van uitspraken" af te wachten. Een woordvoerder van het OM laat weten dat er nog geen onderzoek is gestart. "Normaal gaan we af op aangiftes, maar het is nog niet bekend of die er zijn", zegt zij. "We moeten eerst kijken wat er precies is gezegd en wat de context van die uitlatingen is."