Seoul vreest grote impact op auto-industrie door heffingen Trump

SEOUL (ANP/RTR) - De regering van Zuid-Korea verwacht dat de auto-industrie van het land zwaar te lijden zal hebben onder importheffingen op auto's die de Verenigde Staten in april willen invoeren. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een heffing aan van 25 procent en dat zal "aanzienlijke problemen" veroorzaken, zei de Zuid-Koreaanse industrieminister Ahn Duk-geun. Hij wil met de VS in gesprek om de impact op autofabrikanten en toeleveranciers in het Aziatische land te verkleinen, zei hij.

"Mondiale onzekerheden groeien en Zuid-Koreaanse autobedrijven staan niet alleen in hun strijd", zei Ahn. De Zuid-Koreaanse regering bekijkt ook of ze de auto-industrie kan helpen met bijvoorbeeld investeringen of het aanboren van nieuwe markten.

Vorig jaar exporteerde Zuid-Korea, het thuisland van bijvoorbeeld Hyundai, voor bijna 35 miljard dollar aan auto's naar de Verenigde Staten. Daarmee was de Amerikaanse markt goed voor bijna de helft van de totale auto-export van Zuid-Korea.