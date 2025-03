Wateroverlast en bodemdaling bedreigen bouw van 220.000 woningen

DEN HAAG (ANP) - De geplande bouw van 220.000 woningen komt in gevaar als het kabinet besluit strenge regels voor waterbeheer en bodem te implementeren. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) deed onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling en wateroverlast in gebieden waar gebouwd kan worden. Het instituut baseert zich op een bouwkaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

"Niet bouwen waar grote risico's voor wateroverlast of bodemdaling bestaan, is niet te verenigen met het realiseren van de woningbouwopgave", concludeert het EIB. Volgens dit plan moeten in 2030 ongeveer 983.000 woningen zijn bijgebouwd. Bij de helft hiervan zijn echter extra maatregelen nodig en voor een kwart is zelfs sprake van "een grote opgave."

De grootste problemen zijn vaak wateroverlast en soms bodemdaling. "Vaak kan ophoging van de grond de oplossing brengen. De kosten zijn echter niet gering", aldus het instituut. Het EIB schat de totale kosten op een extra 2,5 miljard euro.