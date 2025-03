Depardieu, voor de rechter: 'Een hand op een kont is geen aanranding'

Gisteren was de derde dag in het proces tegen Gerard Depardieu. Hem wordt ten laste gelegd dat hij in het echt de man is die hij vaak speelt (zie de serie Marseille) ook is: een grove, egocentrische seksistische grenzen van anderen onderscheidend man, voor wie seks centraal staat in het leven.

"Ik ben misschien een griezel, maar dat is alles ", betoogde Depardieu op de tweede dag van zijn getuigenis.

Hij wordt gesteund door Actrice Fanny Ardant, die met de verdachte in films speelde: "Een groot acteur heeft soms een excentriek, rebels karakter". Het hoort bij Depardieu, vindt zij.

Tijdens de hoorzitting gaf Depardieu toe dat hij het begrip seksueel misbruik niet goed begreep. Hij zei dit nadat het tweede van zijn vermeende slachtoffers, geïdentificeerd als Sarah, haar verklaring had afgelegd. "Ik heb geen aanranding gepleegd. Aanranding is iets ernstigers dan wat ze zegt, een hand op haar kont... Om te beginnen heb ik haar kont niet aangeraakt en ik heb haar borsten niet aangeraakt," verklaarde de acteur vanochtend, als reactie op de beschuldiging. De advocaat van het vermeende slachtoffer vroeg hem wat volgens hem seksueel misbruik is. “Ik ga geenn ​​seksuele misbruik beschrijven voor een rechtbank die mij daarvoor berecht,” antwoordde Depardieu.

In de rechtbank vertelde Sarah hoe Depardieu haar op een avond, toen ze alleen met hem was tijdens de opnames, drie keer benaderde en hoe hij haar billen en borsten betastte. "Ik herinner me dat ik bevroren was en 'nee' zei", zei ze. V

Sarah, de tweede vrouw die hem beschuldigde te getuigen, beschreef Depardieus gedrag tijdens de opnames. "Op de set had hij het de hele dag over seks en vagina's. Hij luisterde naar alles wat er gebeurde, keek ernaar en gebruikte het vervolgens om mij te vernederen. Ik was net over een breuk heen; hij hoorde het en gebruikte het tegen mij," zei de vrouw.

Gedurende de middag getuigden andere vrouwen uit de filmindustrie (een vrouw die in de garderobe werkte, een andere technicus, nog een actrice en een journaliste) waarin ze de versies van de twee vermeende slachtoffers ondersteunden en soortgelijke, niet-gerapporteerde incidenten vertelden. "Die vrouwen liegen niet. Die man is gevaarlijk", zei een van de getuigen. Carine (naam gewijzigd) was getuige van de aanval die Amélie rapporteerde, die ze zag “geklemd tussen de benen van Gérard Depardieu (..), ik was in shock.”

Wordt vervolgd