Shein opent groot magazijn in Vietnam om invoerheffingen VS

HANOI/SHANGHAI (ANP/RTR) - De Chinese fastfashionwebshop Shein gaat een enorm magazijn huren in Vietnam, meldt persbureau Reuters op basis van twee anonieme bronnen. Het is de eerste keer dat Shein in het land actief is. Shein zou hiertoe hebben besloten om de blootstelling aan de onvoorspelbare handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China te verminderen.

Shein, dat producten als fietsbroekjes en zomerjurken tegen zeer lage prijzen verkoopt, heeft bijna 15 hectare industriegrond gehuurd voor een magazijn in de buurt van Ho Chi Minhstad, het commerciële centrum van Vietnam, aldus de bronnen.

Eind april berichtte de Financial Times dat Shein mogelijkheden aan het verkennen was om de toelevering voor de VS anders te organiseren om hoge invoerheffingen te ontlopen.