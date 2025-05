Iran en grote Europese landen bespreken nucleaire deal in Turkije

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran voert vrijdag in de Turkse stad Istanbul gesprekken over zijn atoomprogramma met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. De drie Europese mogendheden waren in 2015 samen met China, Rusland en de Verenigde Staten partij bij de nucleaire deal met Iran die in 2018 door de VS werd opgezegd.

De ontmoeting van vrijdag met de Europese landen vindt plaats minder dan een week na een vierde ronde van nucleaire gesprekken tussen Iran en de VS, die Teheran "moeilijk maar nuttig" noemde. Een Amerikaanse functionaris zei na afloop dat Washington "bemoedigd" was. Donderdag zei de Amerikaanse president Donald Trump dat een nieuwe nucleaire deal met Iran "dichtbij" is.

De VS willen voorkomen dat Iran de capaciteit ontwikkelt om kernwapens te produceren en hebben het land sancties opgelegd. Iran wil van die sancties af.

De gesprekken van vrijdag worden gevoerd tussen de viceministers van Buitenlandse Zaken van de vier landen, aldus Araghchi.