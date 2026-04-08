Shell: aanzienlijk hoger resultaat met oliehandel ondanks oorlog

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar aanzienlijk hogere resultaten geboekt met zijn oliehandel. Dit gebeurde ondanks dat de activiteiten van het concern in het Midden-Oosten zwaar zijn getroffen door de oorlog. Shell meldde in een tussentijdse handelsupdate dat de raffinagemarges in het afgelopen kwartaal stegen tot 17 dollar per vat. In het vierde kwartaal lagen deze nog op 14 dollar.

Het olie- en gasconcern deed de aankondiging vooruitlopend op de publicatie volgende maand van zijn cijfers over het eerste kwartaal. Daarmee is Shell het eerste grote oliebedrijf dat met een winstverwachting komt sinds de oorlog in het Midden-Oosten de olieprijzen aanzienlijk opdreef.

De vergeldingsaanvallen van Iran in de Perzische Golf, als reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen eind februari, hebben raffinaderijen, olievelden, havens en gasinstallaties beschadigd. Shell heeft in de regio meerdere activiteiten.

Iraanse raketaanval

De gasproductie, inclusief de activiteiten in Qatar, daalde tot 880.000 tot 920.000 vaten olie-equivalent per dag, tegenover 948.000 in het vierde kwartaal. Volgens Shell weerspiegelt dit het effect van de oorlog op de Qatarese volumes.

Vorige maand was een groot energiecomplex van Shell doelwit van een Iraanse raketaanval, waardoor veel schade ontstond. Het concern verwacht dat het ongeveer een jaar duurt voordat zijn beschadigde energiefaciliteit in Qatar volledig is gerepareerd.