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Shell drukt AEX in het rood na dalende olieprijzen

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is de eerste handelsdag van de nieuwe maand licht lager gesloten. Dat kwam vooral door een stevig koersverlies van zwaargewicht Shell, dat 3,3 procent verloor door een daling van de olieprijs. Ook oliedienstverlener SBM Offshore behoorde om die reden tot de verliezers, met een min van 1,5 procent.
De olieprijzen gingen flink omlaag door berichten dat Iran en de Verenigde Staten een diplomatieke oplossing willen vinden om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie was ruim 7 procent goedkoper en kost nu 105,06 dollar per vat. Amerikaanse olie werd eveneens fors goedkoper. Voor een vat wordt 96,79 dollar gerekend.
De AEX sloot 0,2 procent lager op 1132,54 punten. De MidKap ging het beter af, met een winst van 1,4 procent op 1110,97 punten. Ook Londen, Frankfurt en Parijs noteerden hogere slotstanden met plussen tot bijna 1 procent.
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