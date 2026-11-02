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Arnhem: handhaving openbare orde is geen taak van supporters

Samenleving
door anp
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ARNHEM (ANP) - Voetbalsupporters die zaterdag in verschillende steden als een soort burgerwacht de straat opgingen, moeten het optreden tegen mogelijke relschoppers overlaten aan de politie. Dat zegt burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch. Eigenrichting past volgens hem niet in een rechtsstaat.
De harde kern van Vitesse riep zaterdag op tot "bescherming" van hun stad, in reactie op oproepen om onrust te veroorzaken onder de vlag van een "Gen Z-protest". Ook aanhangers van ADO Den Haag en MVV (Maastricht) deden zulke oproepen voor hun steden.
Marcouch zegt te begrijpen dat inwoners zich betrokken voelen bij hun stad en willen bijdragen aan de veiligheid. Maar de handhaving van de openbare orde is volgens hem een taak van de politie en andere bevoegde instanties. Mensen die zich zorgen maken over mogelijke ongeregeldheden, moeten die melden bij de politie en niet zelf ingrijpen, benadrukt hij.
Zaterdag werd in Arnhem extra toezicht en zichtbare handhaving ingezet.
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